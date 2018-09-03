Зарубина (Саликова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина (Саликова) Елена Николаевна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

08.02.1956

Дата смерти

03.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1956

Отец: Саликов Николай Федорович

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
?.10.1983

Муж: Зарубин Валерий Анатольевич

Рождение ребёнка
16.10.1984

Дочь: Вороненко Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Зарубин Валерий Анатольевич

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.09.1986

Дочь: Яськова Екатерина Валерьевна

Отец ребёнка: Зарубин Валерий Анатольевич

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
02.08.1991

Сын: Зарубин Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: Зарубин Валерий Анатольевич

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Смерть
03.09.2018
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
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