Зарубина (Саликова) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1956
Дата смерти03.09.2018
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1956
Отец: Саликов Николай Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
?.10.1983
Рождение ребёнка
16.10.1984
Дочь: Вороненко Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Зарубин Валерий Анатольевич
Рождение ребёнка
11.09.1986
Дочь: Яськова Екатерина Валерьевна
Отец ребёнка: Зарубин Валерий Анатольевич
Рождение ребёнка
02.08.1991
Сын: Зарубин Алексей Валерьевич
Отец ребёнка: Зарубин Валерий Анатольевич
Смерть
03.09.2018