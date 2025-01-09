Никонов Семен Леонович
мужской, родился 05.01.1819 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецНиконов Леон ДмитриевичОколо 1796 г.р.
МатьНиконова Мавра ВасильевнаОколо 1794 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Никонов Леон Дмитриевич
Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна
Сын: Никонов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна
Дочь: Елагина (Никонова) Василиса Семеновна
Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна
Сын: Никонов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна
Сын: Никонов Василий Семёнович
Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна
Дочь: (Никонова) Марина Семеновна
Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна
Дочь: (Никонова) Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна