Никонов Семен Леонович 05.01.1819 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Никонов Семен Леонович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 05.01.1819 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Никонов Леон ДмитриевичОколо 1796 г.р.
Мать
Никонова Мавра ВасильевнаОколо 1794 г.р.
Супруги
Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна04.10.1817 ст. г.р.
Дети
Никонов Федор Семёнович14.02.1832 или 1839 ст. г.р.
Никонов Николай Семёнович12.05.1838 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1819 ст.

Отец: Никонов Леон Дмитриевич

Мать: Никонова Мавра Васильевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
05.01.1819 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
14.02.1832 или 1839 ст.

Сын: Никонов Федор Семёнович

Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
14.01.1837 ст.

Жена: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
12.05.1838 ст.

Сын: Никонов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
18.08.1840 ст.

Дочь: Елагина (Никонова) Василиса Семеновна

Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
10.02.1843 ст.

Сын: Никонов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
10.02.1843 ст.

Сын: Никонов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
27.04.1845 ст.

Сын: Никонов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
29.08.1847 ст.

Сын: Никонов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
05.03.1850 ст.

Сын: Никонов Василий Семёнович

Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: (Никонова) Марина Семеновна

Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
16.10.1854 ст.

Дочь: (Никонова) Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
23.05.1857 ст.

Сын: Никонов Никита Семёнович

Мать ребёнка: Никонова (Белолипецкая) Пелагея Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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