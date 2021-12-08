Eidemann Kristine
Место рожденияErgemes
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Eidemann Peter
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Eidemann Marrine
Отец ребёнка: Eidemann Peter
Рождение ребёнка
08.02.1864
Сын: Eidemann Jahn
Отец ребёнка: Eidemann Peter
Рождение ребёнка
04.07.1866
Дочь: Eidemann Lene
Отец ребёнка: Eidemann Peter
Рождение ребёнка
?.08.1868
Дочь: Eidemann Kristine
Отец ребёнка: Eidemann Peter
Рождение ребёнка
18.04.1872
Сын: Eidemann Karl
Отец ребёнка: Eidemann Peter
Смерть
Неизвестно