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Eidemann Kristine

Место рождения

Ergemes

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

1862 г.р.
1864 г.р.
1866 г.р.
1868 г.р.
1872 г.р.

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Eidemann Peter

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Eidemann Marrine

Отец ребёнка: Eidemann Peter

Рождение ребёнка
08.02.1864

Сын: Eidemann Jahn

Отец ребёнка: Eidemann Peter

Рождение ребёнка
04.07.1866

Дочь: Eidemann Lene

Отец ребёнка: Eidemann Peter

Рождение ребёнка
?.08.1868

Дочь: Eidemann Kristine

Отец ребёнка: Eidemann Peter

Рождение ребёнка
18.04.1872

Сын: Eidemann Karl

Отец ребёнка: Eidemann Peter

Смерть
Неизвестно

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