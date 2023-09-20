Корноухова (дев.Маненкова) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1900
Отец ребёнка: Корноухов Косьма Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1903
Дочь: (дев.Корноухова) Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Корноухов Косьма Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1905
Сын: Корноухов Константин Кузьмич
Отец ребёнка: Корноухов Косьма Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1907
Дочь: (дев.Корноухова) Елизавета Кузьминична
Отец ребёнка: Корноухов Косьма Иванович
Смерть
Неизвестно