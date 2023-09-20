Корноухова (дев.Маненкова) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова (дев.Маненкова) Ксения Ивановна

Место рождения

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Косьма Иванович

Рождение ребёнка
23.08.1900

Сын: Корноухов Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Корноухов Косьма Иванович

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
31.08.1903

Дочь: (дев.Корноухова) Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Корноухов Косьма Иванович

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.05.1905

Сын: Корноухов Константин Кузьмич

Отец ребёнка: Корноухов Косьма Иванович

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.10.1907

Дочь: (дев.Корноухова) Елизавета Кузьминична

Отец ребёнка: Корноухов Косьма Иванович

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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