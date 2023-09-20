Корноухов Косьма Иванович
Место рождения
Дата рождения14.10.1879
Дата смертиПосле 1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1879
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1900
Мать ребёнка: Корноухова (дев.Маненкова) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
31.08.1903
Дочь: (дев.Корноухова) Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Корноухова (дев.Маненкова) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
14.05.1905
Сын: Корноухов Константин Кузьмич
Мать ребёнка: Корноухова (дев.Маненкова) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1907
Дочь: (дев.Корноухова) Елизавета Кузьминична
Мать ребёнка: Корноухова (дев.Маненкова) Ксения Ивановна
Смерть
После 1938