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Корноухов Косьма Иванович

Место рождения

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.10.1879

Дата смерти

После 1938

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1879

Отец: Корноухов Иван Иванович

Мать: Корноухова (дев.Костерина) Наталья Ефимовна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова (дев.Маненкова) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
23.08.1900

Сын: Корноухов Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Корноухова (дев.Маненкова) Ксения Ивановна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
31.08.1903

Дочь: (дев.Корноухова) Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Корноухова (дев.Маненкова) Ксения Ивановна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.05.1905

Сын: Корноухов Константин Кузьмич

Мать ребёнка: Корноухова (дев.Маненкова) Ксения Ивановна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.10.1907

Дочь: (дев.Корноухова) Елизавета Кузьминична

Мать ребёнка: Корноухова (дев.Маненкова) Ксения Ивановна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
После 1938

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