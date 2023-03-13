Суровцова (Базлова) Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Базловъ Михаилъ
Бракосочетание
27.10.1902
Муж: Суровцовъ Андрей
Рождение ребёнка
17.08.1905
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Суровцовъ Андрей
Рождение ребёнка
23.09.1908
Сын: Суровцовъ Александръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Андрей
Рождение ребёнка
24.02.1911
Сын: Суровцовъ Василий
Отец ребёнка: Суровцовъ Андрей
Рождение ребёнка
20.02.1914
Сын: Суровцовъ Василий
Отец ребёнка: Суровцовъ Андрей
Рождение ребёнка
19.06.1916
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Суровцовъ Андрей
Рождение ребёнка
23.12.1918
Сын: Суровцов Степан
Отец ребёнка: Суровцовъ Андрей