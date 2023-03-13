Базлова Пелагея Алексндрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Базловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
31.05.1880
Сын: Базловъ Иванъ
Отец ребёнка: Базловъ Михаилъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1882
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Базловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Суровцова Мавра
Отец ребёнка: Базловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Храмова Дарія
Отец ребёнка: Базловъ Михаилъ
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
1890
Сын: Базловъ Федоръ
Отец ребёнка: Базловъ Михаилъ
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
12.07.1894
Сын: Базловъ Илья
Отец ребёнка: Базловъ Михаилъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Базловъ Михаилъ