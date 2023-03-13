Базлова Пелагея Алексндрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базлова Пелагея Алексндрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Базловъ Михаилъ

Рождение ребёнка
31.05.1880

Сын: Базловъ Иванъ

Отец ребёнка: Базловъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1882

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Базловъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Суровцова Мавра

Отец ребёнка: Базловъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Храмова Дарія

Отец ребёнка: Базловъ Михаилъ

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
1890

Сын: Базловъ Федоръ

Отец ребёнка: Базловъ Михаилъ

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
12.07.1894

Сын: Базловъ Илья

Отец ребёнка: Базловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базловъ Михаилъ

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