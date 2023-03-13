Суровцовъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцовъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Суровцовъ Семенъ*

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1902

Жена: Суровцова Мавра

Рождение ребёнка
17.08.1905

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Суровцова Мавра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1908

Сын: Суровцовъ Александръ

Мать ребёнка: Суровцова Мавра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1911

Сын: Суровцовъ Василий

Мать ребёнка: Суровцова Мавра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1914

Сын: Суровцовъ Василий

Мать ребёнка: Суровцова Мавра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1916

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Суровцова Мавра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1918

Сын: Суровцов Степан

Мать ребёнка: Суровцова Мавра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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