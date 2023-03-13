Суровцовъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Суровцовъ Семенъ*
Бракосочетание
27.10.1902
Жена: Суровцова Мавра
Рождение ребёнка
17.08.1905
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Суровцова Мавра
Рождение ребёнка
23.09.1908
Сын: Суровцовъ Александръ
Мать ребёнка: Суровцова Мавра
Рождение ребёнка
24.02.1911
Сын: Суровцовъ Василий
Мать ребёнка: Суровцова Мавра
Рождение ребёнка
20.02.1914
Сын: Суровцовъ Василий
Мать ребёнка: Суровцова Мавра
Рождение ребёнка
19.06.1916
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Суровцова Мавра
Рождение ребёнка
23.12.1918
Сын: Суровцов Степан
Мать ребёнка: Суровцова Мавра