Пашнина Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1884
Дата смерти15.08.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1884
Отец: Пашнин Степан Титович
Мать: Мишукова Дарья Петровна
Бракосочетание
24.01.1905
Рождение ребёнка
30.11.1905
Сын: Пашнин Николай Ильич
Отец ребёнка: Пашнин Илья Алексеевич
Пашнино 2-е, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.07.1907
Дочь: Пашнина Анна Ильинична
Отец ребёнка: Пашнин Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
16.02.1909
Отец ребёнка: Пашнин Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
07.12.1911
Дочь: Пашнина Анна Ильинична
Отец ребёнка: Пашнин Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
01.12.1912
Сын: Пашнин Иван Ильич
Отец ребёнка: Пашнин Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
01.05.1916
Сын: Пашнин Борис Ильич
Отец ребёнка: Пашнин Илья Алексеевич
Смерть
15.08.1945