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Пашнина Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1884

Дата смерти

15.08.1945

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1884

Отец: Пашнин Степан Титович

Мать: Мишукова Дарья Петровна

Бракосочетание
24.01.1905

Муж: Пашнин Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
30.11.1905

Сын: Пашнин Николай Ильич

Отец ребёнка: Пашнин Илья Алексеевич

Пашнино 2-е, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.07.1907

Дочь: Пашнина Анна Ильинична

Отец ребёнка: Пашнин Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
16.02.1909

Сын: Пашнин Александр Ильич

Отец ребёнка: Пашнин Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
07.12.1911

Дочь: Пашнина Анна Ильинична

Отец ребёнка: Пашнин Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
01.12.1912

Сын: Пашнин Иван Ильич

Отец ребёнка: Пашнин Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
01.05.1916

Сын: Пашнин Борис Ильич

Отец ребёнка: Пашнин Илья Алексеевич

Смерть
15.08.1945
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