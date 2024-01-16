Ордина Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Таисия Петровна
Отец ребёнка: Ордин Пётр Парфёнович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Ордин Пётр Парфёнович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Ордин Пётр Парфёнович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Ордин Юлиан Петрович
Отец ребёнка: Ордин Пётр Парфёнович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Ордин Пётр Парфёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно