Ордина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Таисия Петровна

Отец ребёнка: Ордин Пётр Парфёнович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Ордин Василий Петрович

Отец ребёнка: Ордин Пётр Парфёнович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Ордин Пётр Парфёнович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Ордин Юлиан Петрович

Отец ребёнка: Ордин Пётр Парфёнович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ордин Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Ордин Пётр Парфёнович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Пётр Парфёнович

Смерть
Неизвестно
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