Ложкина К Лукерья Аксенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Ложкин К Артемий Филипов
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Ложкин К Артемий Филипов
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Ложкин К Леонтий Артемиев
Отец ребёнка: Ложкин К Артемий Филипов