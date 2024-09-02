Ложкина К Лукерья Аксенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина К Лукерья Аксенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин К Артемий Филипов

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Ложкин К Семен Артемиев

Отец ребёнка: Ложкин К Артемий Филипов

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Ложкин К Лазарь Артемиев

Отец ребёнка: Ложкин К Артемий Филипов

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Ложкин К Леонтий Артемиев

Отец ребёнка: Ложкин К Артемий Филипов

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

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