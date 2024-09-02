Ложкин К Артемий Филипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: (Ложкин К) Филипп Кзьмин
Мать: Ложкина К Афимья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Ложкина К Лукерья Аксенова
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Ложкина К Лукерья Аксенова
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Ложкин К Леонтий Артемиев
Мать ребёнка: Ложкина К Лукерья Аксенова
Смерть
После 1858