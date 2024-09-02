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Ложкин К Артемий Филипов

Место рождения

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: (Ложкин К) Филипп Кзьмин

Мать: Ложкина К Афимья Егорова

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина К Лукерья Аксенова

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Ложкин К Семен Артемиев

Мать ребёнка: Ложкина К Лукерья Аксенова

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Ложкин К Лазарь Артемиев

Мать ребёнка: Ложкина К Лукерья Аксенова

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Ложкин К Леонтий Артемиев

Мать ребёнка: Ложкина К Лукерья Аксенова

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1858
Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

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