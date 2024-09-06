Татьмянин Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьмянин Василий Егорович

Татьмянин Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татьмянин Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татьмянин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Татьмянина (Ведерникова) Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
01.10.1939

Сын: Татьмянин Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.