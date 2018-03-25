Даутов Анвар Гильмурахманович
Место рожденияНур, альшеевского района
Дата рождения20.03.1932
Дата смерти25.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932
Отец: Даутов Гильмурахман
Мать: Даутова (Саяхова) Хатира
Образование
Неизвестно
Профессия: Отвественный за безопасность движения на автотранспорте №19325
Образование
Неизвестно
прицепт... комбайнов
Образование
Неизвестно
профессия: техник-механик
Образование
Неизвестно
высшее политического образование в системе партийной учебы
Бракосочетание
17.10.1956
Рождение ребёнка
07.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даутова (Харрасова) Зинфира Мухаметхаррасовна
Рождение ребёнка
20.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даутова (Харрасова) Зинфира Мухаметхаррасовна
Смерть
25.03.2018