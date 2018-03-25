Даутов Анвар Гильмурахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даутов Анвар Гильмурахманович

Место рождения

Нур, альшеевского района

Дата рождения

20.03.1932

Дата смерти

25.03.2018

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932

Отец: Даутов Гильмурахман

Мать: Даутова (Саяхова) Хатира

Образование
Неизвестно
Профессия: Отвественный за безопасность движения на автотранспорте №19325
Образование
Неизвестно
прицепт... комбайнов
Образование
Неизвестно
профессия: техник-механик
Образование
Неизвестно
высшее политического образование в системе партийной учебы
Бракосочетание
17.10.1956

Жена: Даутова (Харрасова) Зинфира Мухаметхаррасовна

Рождение ребёнка
07.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даутова (Харрасова) Зинфира Мухаметхаррасовна

Рождение ребёнка
20.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даутова (Харрасова) Зинфира Мухаметхаррасовна

Смерть
25.03.2018

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