Даутова (Харрасова) Зинфира Мухаметхаррасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даутова (Харрасова) Зинфира Мухаметхаррасовна

Место рождения

г.Туймазы Башкортстан

Дата рождения

21.09.1936

Дата смерти

26.04.2001

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
21.09.1936

Отец: Харрасов (Ахметов) Кафи

Мать: Харрасов (Ахметов) (Абдуллина) Салима

Бракосочетание
17.10.1956

Муж: Даутов Анвар Гильмурахманович

Рождение ребёнка
07.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даутов Анвар Гильмурахманович

Рождение ребёнка
20.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даутов Анвар Гильмурахманович

Смерть
26.04.2001
Похороны
Неизвестно

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