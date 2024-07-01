Терентий Прокопиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
деревня Сосновый ключ Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ксения Терентьева
Мать ребёнка: не указана
деревня Сосновый ключ Чистопольского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно