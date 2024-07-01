Терентий Прокопиев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Терентий Прокопиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
деревня Сосновый ключ Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ксения Терентьева

Мать ребёнка: не указана

деревня Сосновый ключ Чистопольского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно

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