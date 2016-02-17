Ширшиков Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшиков Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.02.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ширшиков Павел

Мать: Ширшикова София Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Ширшикова Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширшиков Антон Владимирович

Мать ребёнка: Ширшикова Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширшикова Галина Павловна

Смерть
17.02.2016

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