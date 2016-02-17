Ширшиков Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.02.2016
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ширшиков Павел
Мать: Ширшикова София Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Ширшикова Галина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширшиков Антон Владимирович
Мать ребёнка: Ширшикова Галина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.2016