Bruce (Bruce) Marjorie
Место рожденияDundonald, Kyle, Scotland
Дата рождения?.12.1296
Дата смерти02.03.1316
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1296
Работа или профессия
Неизвестно
Princess at age 9
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Бракосочетание
02.03.1315
Муж: Stewart Walter
Рождение ребёнка
02.03.1316
Сын: Stewart Robert II
Отец ребёнка: Stewart Walter
Смерть
02.03.1316
Похороны
1316