Bruce (Bruce) Marjorie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bruce (Bruce) Marjorie

Место рождения

Dundonald, Kyle, Scotland

Дата рождения

?.12.1296

Дата смерти

02.03.1316

Пол

Женский

Отец

1274 г.р.

Мать

Около 1277 г.р.

Муж

Около 1293 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1296

Отец: a Briuis Roibert

Мать: nic Domhnaill (nic Domhnaill) Isabella

Работа или профессия
Неизвестно
Princess at age 9
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Бракосочетание
02.03.1315

Муж: Stewart Walter

Рождение ребёнка
02.03.1316

Сын: Stewart Robert II

Отец ребёнка: Stewart Walter

Смерть
02.03.1316
Похороны
1316

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