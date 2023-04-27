Stewart Walter
Место рожденияDundonald Castle
Дата рожденияОколо 1293
Дата смерти09.04.1326
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1293
Отец: James
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.03.1315
Жена: Bruce (Bruce) Marjorie
Рождение ребёнка
02.03.1316
Сын: Stewart Robert II
Мать ребёнка: Bruce (Bruce) Marjorie
Бракосочетание
После 1316
Рождение ребёнка
Около 1320
Дочь: Stewart (Stewart) Egidia
Мать ребёнка: de Graham (de Graham) Isabel
Смерть
09.04.1326
Похороны
?.04.1326