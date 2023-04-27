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Stewart Walter

Место рождения

Dundonald Castle

Дата рождения

Около 1293

Дата смерти

09.04.1326

Пол

Мужской

Отец

Между 1243 и 1260 г.р.

Мать

Около 1263 г.р.

Жена

1296 г.р.
1298 г.р.

Дети

1316 г.р.
Около 1320 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1293

Отец: James

Мать: de Burgh (de Burgh) Gille (Giles)

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.03.1315

Жена: Bruce (Bruce) Marjorie

Рождение ребёнка
02.03.1316

Сын: Stewart Robert II

Мать ребёнка: Bruce (Bruce) Marjorie

Бракосочетание
После 1316

Жена: de Graham (de Graham) Isabel

Рождение ребёнка
Около 1320

Дочь: Stewart (Stewart) Egidia

Мать ребёнка: de Graham (de Graham) Isabel

Смерть
09.04.1326
Похороны
?.04.1326

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