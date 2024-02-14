Хуснуллин Шэйхетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснуллин Шэйхетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хуснулла

Мать: Хэсбиямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснуллина Фатыйма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснуллина Фатыйма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хуснуллина) Халида

Мать ребёнка: Хуснуллина Фатыйма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насибуллина (Хуснуллина) Халима

Мать ребёнка: Хуснуллина Фатыйма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хуснуллина) Хамсана

Мать ребёнка: Хуснуллина Фатыйма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуснуллина Фатыйма

Рождение ребёнка
01.07.1920

Сын: Хуснуллин Рауф

Мать ребёнка: Хуснуллина Фатыйма

Смерть
Неизвестно

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