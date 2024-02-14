Хуснуллин Шэйхетдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хуснуллина Фатыйма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хуснуллина Фатыйма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хуснуллина) Халида
Мать ребёнка: Хуснуллина Фатыйма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насибуллина (Хуснуллина) Халима
Мать ребёнка: Хуснуллина Фатыйма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хуснуллина) Хамсана
Мать ребёнка: Хуснуллина Фатыйма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хуснуллина Фатыйма
Рождение ребёнка
01.07.1920
Сын: Хуснуллин Рауф
Мать ребёнка: Хуснуллина Фатыйма
Смерть
Неизвестно