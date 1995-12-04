Хуснуллин Рауф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснуллин Рауф

Место рождения

Нижние Карамалы,Башкирия

Дата рождения

01.07.1920

Дата смерти

04.12.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1920

Отец: Хуснуллин Шэйхетдин

Мать: Хуснуллина Фатыйма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуснуллина (Салимгареева) Сажида

Рождение ребёнка
20.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснуллина (Салимгареева) Сажида

Рождение ребёнка
09.08.1951

Сын: Хуснуллин Ривгат

Мать ребёнка: Хуснуллина (Салимгареева) Сажида

Рождение ребёнка
12.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснуллина (Салимгареева) Сажида

Рождение ребёнка
04.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснуллина (Салимгареева) Сажида

Рождение ребёнка
25.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснуллина (Салимгареева) Сажида

Рождение ребёнка
17.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснуллина (Салимгареева) Сажида

Рождение ребёнка
08.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснуллина (Салимгареева) Сажида

Рождение ребёнка
27.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснуллина (Салимгареева) Сажида

Смерть
04.12.1995

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