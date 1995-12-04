Хуснуллин Рауф
Место рожденияНижние Карамалы,Башкирия
Дата рождения01.07.1920
Дата смерти04.12.1995
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1920
Отец: Хуснуллин Шэйхетдин
Мать: Хуснуллина Фатыйма
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1948
Рождение ребёнка
09.08.1951
Сын: Хуснуллин Ривгат
Мать ребёнка: Хуснуллина (Салимгареева) Сажида
Рождение ребёнка
12.07.1954
Рождение ребёнка
04.04.1957
Рождение ребёнка
25.11.1959
Рождение ребёнка
17.01.1963
Рождение ребёнка
08.02.1966
Рождение ребёнка
27.04.1972
Смерть
04.12.1995