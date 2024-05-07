Косенко Евгения Вячеславовна 17.06.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Косенко Евгения Вячеславовна

Место рождения

Белокуракино

Дата рождения

17.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лищенко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
14.05.2007

Дочь: Лищенко Арина Андреевна

Отец ребёнка: Лищенко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
08.04.2011

Сын: Лищенко Захар Андреевич

Отец ребёнка: Лищенко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
09.10.2013

Дочь: Лищенко Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Лищенко Андрей Иванович

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