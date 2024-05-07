Косенко Евгения Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения17.06.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.2007
Дочь: Лищенко Арина Андреевна
Отец ребёнка: Лищенко Андрей Иванович
Рождение ребёнка
08.04.2011
Отец ребёнка: Лищенко Андрей Иванович
Рождение ребёнка
09.10.2013
Дочь: Лищенко Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Лищенко Андрей Иванович