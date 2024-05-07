Лищенко Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения11.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.2007
Дочь: Лищенко Арина Андреевна
Мать ребёнка: Косенко Евгения Вячеславовна
Рождение ребёнка
08.04.2011
Мать ребёнка: Косенко Евгения Вячеславовна
Рождение ребёнка
09.10.2013
Дочь: Лищенко Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Косенко Евгения Вячеславовна