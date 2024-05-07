Лищенко Андрей Иванович 11.03.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лищенко Андрей Иванович

Место рождения

Новоайдар

Дата рождения

11.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1988

Отец: Лищенко Иван Григорьевич

Мать: Разуваева Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенко Евгения Вячеславовна

Рождение ребёнка
14.05.2007

Дочь: Лищенко Арина Андреевна

Мать ребёнка: Косенко Евгения Вячеславовна

Рождение ребёнка
08.04.2011

Сын: Лищенко Захар Андреевич

Мать ребёнка: Косенко Евгения Вячеславовна

Рождение ребёнка
09.10.2013

Дочь: Лищенко Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Косенко Евгения Вячеславовна

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