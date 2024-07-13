Ющук Кузьма Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЮщук Кузьма

Ющук Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ющук Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Ющук (Худокормова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ющук) Елена Кузьминична

Мать ребёнка: Ющук (Худокормова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова (Ющук) Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Ющук (Худокормова) Анна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Булгак (Ющук) Наталья Кузьминична

Мать ребёнка: Ющук (Худокормова) Анна

Смерть
Неизвестно

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