Ющук Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ющук Николай Кузьмич
Мать ребёнка: Ющук (Худокормова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ющук) Елена Кузьминична
Мать ребёнка: Ющук (Худокормова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова (Ющук) Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Ющук (Худокормова) Анна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Булгак (Ющук) Наталья Кузьминична
Мать ребёнка: Ющук (Худокормова) Анна
Смерть
Неизвестно