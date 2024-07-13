Ющук Николай Кузьмич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ющук Николай Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ющук Кузьма

Мать: Ющук (Худокормова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ющук Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ющук Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Ющук Анна Максимовна

Рождение ребёнка
08.12.1929

Дочь: Зелинская (Ющук) Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Ющук Анна Максимовна

Смерть
Неизвестно

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