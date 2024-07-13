Ющук Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ющук Кузьма
Мать: Ющук (Худокормова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ющук Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ющук Анна Максимовна
Рождение ребёнка
08.12.1929
Дочь: Зелинская (Ющук) Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Ющук Анна Максимовна
Смерть
Неизвестно