Малыгина (-) Агрипена Иванова
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Марфа Антиповна
Отец ребёнка: Малыгин Антип Алексеевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Малыгин Яков Антипов
Отец ребёнка: Малыгин Антип Алексеевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Дарья Антиповна
Отец ребёнка: Малыгин Антип Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно