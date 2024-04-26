Луцик (Копанько) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмидт (Луцик) Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Луцик Матвей Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаева (Луцик) Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Луцик Матвей Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гавриленко (Луцик) Нина Матвеевна
Отец ребёнка: Луцик Матвей Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1936
Дочь: Бекшенева (Луцик) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Луцик Матвей Лукьянович
Смерть
1996