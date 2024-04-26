Луцик (Копанько) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцик (Копанько) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмидт (Луцик) Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Луцик Матвей Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаева (Луцик) Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Луцик Матвей Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гавриленко (Луцик) Нина Матвеевна

Отец ребёнка: Луцик Матвей Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луцик Матвей Лукьянович

Рождение ребёнка
16.03.1936

Дочь: Бекшенева (Луцик) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Луцик Матвей Лукьянович

Смерть
1996

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