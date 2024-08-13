Коблякова (Коблякова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Коблякова) Ульяна Панкратовна
Отец ребёнка: Кобляков Панкрат Стефанович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Коблякова) Анна Панкратовна
Отец ребёнка: Кобляков Панкрат Стефанович