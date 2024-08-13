Коблякова (Коблякова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова (Коблякова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Коблякова) Ульяна Панкратовна

Отец ребёнка: Кобляков Панкрат Стефанович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Коблякова) Анна Панкратовна

Отец ребёнка: Кобляков Панкрат Стефанович

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