Кобляков Панкрат Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Кобляков Стефан Гавриилович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Коблякова) Ульяна Панкратовна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Коблякова) Анна Панкратовна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Петровна