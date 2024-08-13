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Кобляков Панкрат Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кобляков Стефан Гавриилович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Коблякова) Ульяна Панкратовна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Коблякова) Анна Панкратовна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Петровна

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