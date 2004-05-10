Моисеев Владимир Ильич
Место рождения
Дата рождения18.07.1931
Дата смерти10.05.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1961
Сын: Моисеев Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Моисеева (Хуторная) Александра Захаровна
Рождение ребёнка
12.11.1962
Дочь: Штеффен (Соболева) Галина Александровна
Мать ребёнка: Моисеева (Хуторная) Александра Захаровна
Рождение ребёнка
17.11.1966
Дочь: Соболева (Моисеева) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Моисеева (Хуторная) Александра Захаровна
Смерть
10.05.2004