Моисеев Владимир Ильич 18.07.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеев Владимир Ильич

Моисеев Владимир Ильич

Место рождения

Елизаветинское, Благодарненский, Ставропольский край

Дата рождения

18.07.1931

Дата смерти

10.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Елизаветинское, Благодарненский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева (Хуторная) Александра Захаровна

Рождение ребёнка
03.06.1961

Сын: Моисеев Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Моисеева (Хуторная) Александра Захаровна

Пятигорский, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.11.1962

Дочь: Штеффен (Соболева) Галина Александровна

Мать ребёнка: Моисеева (Хуторная) Александра Захаровна

Пятигорский, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.11.1966

Дочь: Соболева (Моисеева) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Моисеева (Хуторная) Александра Захаровна

Пятигорский, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
10.05.2004
Пятигорский, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.