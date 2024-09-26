Соболева (Моисеева) Ольга Александровна 17.11.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соболева (Моисеева) Ольга Александровна

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Место рождения

Пятигорский, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

17.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1966

Отец: Моисеев Владимир Ильич

Мать: Моисеева (Хуторная) Александра Захаровна

Пятигорский, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
12.09.1987

Муж: Соболев Алексей

Рождение ребёнка
09.04.1988

Сын: Соболев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Соболев Алексей

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
01.07.2004

Муж: Павленко Николай Назимович

Пятигорский, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.12.2004

Сын: Павленко Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Павленко Николай Назимович

Пятигорский, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

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