Соболева (Моисеева) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения17.11.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1966
Бракосочетание
12.09.1987
Муж: Соболев Алексей
Рождение ребёнка
09.04.1988
Сын: Соболев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Соболев Алексей
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
01.07.2004
Рождение ребёнка
05.12.2004
Сын: Павленко Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Павленко Николай Назимович