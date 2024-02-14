(Шопп) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гинтер Христиан Христианович
Отец ребёнка: Гинтер Христиан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гинтер Христиан
Рождение ребёнка
16.11.1871
Отец ребёнка: Гинтер Христиан
Рождение ребёнка
03.04.1873
Сын: Гинтер Фёдор Христианович
Отец ребёнка: Гинтер Христиан
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Гинтер Христиан