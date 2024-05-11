Флеер Ехезкиель Фишелевич 30.01.1872 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер Ехезкиель Фишелевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1872 ст.

Отец: Флеер Федор (Фишель) Лейбович

Мать: Флеер (Ицыксон) Любовь (Люба) Григорьевна (Гиршевна)

ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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