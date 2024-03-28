Якушин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушин Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Якушин Дмитрий Прокопьевич

Мать: Якушина (--) Пелагея Федоровна

в Кирзе с 1898г из Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушина -- Пелагея Михайлович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Якушин Николай Иванович

Мать ребёнка: Якушина -- Пелагея Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Якушина мар Ивановна

Мать ребёнка: Якушина -- Пелагея Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.07.1918

Дочь: Якушина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Якушина -- Пелагея Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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