Якушин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
в Кирзе с 1898г из Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Якушина -- Пелагея Михайлович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Якушина мар Ивановна
Мать ребёнка: Якушина -- Пелагея Михайлович
Рождение ребёнка
06.07.1918
Дочь: Якушина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Якушина -- Пелагея Михайлович
Смерть
Неизвестно