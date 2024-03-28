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Якушин Дмитрий Прокопьевич

Место рождения

Воршево, Путятинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Воршево, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Якушин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Якушина Пелагея Федоровна

в Кирзе с 1898г из Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1897

Сын: Якушин Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Якушина Пелагея Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.10.1898

Дочь: Якушина Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Якушина Пелагея Федоровна

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
04.08.1902

Дочь: Якушина Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Якушина Пелагея Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Якушина Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Якушина Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
25.05.1904

Дочь: Якушина Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Якушина Пелагея Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Якушина Елистения Дмитриевна

Мать ребёнка: Якушина Пелагея Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушина Пелагея Федоровна

Смерть
Неизвестно
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