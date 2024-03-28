Якушин Дмитрий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Якушина Пелагея Федоровна
в Кирзе с 1898г из Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1897
Сын: Якушин Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Якушина Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
12.10.1898
Дочь: Якушина Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Якушина Пелагея Федоровна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
04.08.1902
Дочь: Якушина Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Якушина Пелагея Федоровна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Якушина Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Якушина Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
25.05.1904
Дочь: Якушина Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Якушина Пелагея Федоровна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Якушина Елистения Дмитриевна
Мать ребёнка: Якушина Пелагея Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно