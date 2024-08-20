Горяинова Мария Ипполитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Горяинова) ??? Николаевна
Отец ребёнка: Горяинов Николай Купец Андреевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Горяинов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Горяинов Николай Купец Андреевич
Смерть
1899