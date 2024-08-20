Горяинова Мария Ипполитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинова Мария Ипполитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Горяинова) ??? Николаевна

Отец ребёнка: Горяинов Николай Купец Андреевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Горяинов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Горяинов Николай Купец Андреевич

Смерть
1899

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