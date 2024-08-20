Горяинов Николай Купец Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинов Николай Купец Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Около 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Горяинова) ??? Николаевна

Мать ребёнка: Горяинова Мария Ипполитовна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Горяинов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Горяинова Мария Ипполитовна

Смерть
Около 1909

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