Горяинов Николай Купец Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиОколо 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Горяинова) ??? Николаевна
Мать ребёнка: Горяинова Мария Ипполитовна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Горяинов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Горяинова Мария Ипполитовна
Смерть
Около 1909