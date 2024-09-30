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Иконен (Шульц) Елизавета Адамовна

Место рождения

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.10.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1897

Отец: Шульц Адам Иванович

Мать: Шульц (Спарре) Елена Генриховна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
17.01.1921

Муж: Иконен Иван Абрамович

Рождение ребёнка
07.07.1923

Сын: Иконен Иван Иванович

Отец ребёнка: Иконен Иван Абрамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.03.1925

Дочь: (Иконен) Хельми Ивановна

Отец ребёнка: Иконен Иван Абрамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.03.1928

Дочь: (Иконен) Айно Ивановна

Отец ребёнка: Иконен Иван Абрамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.05.1931

Сын: Иконен Вилье Иванович

Отец ребёнка: Иконен Иван Абрамович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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