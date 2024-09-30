Иконен (Шульц) Елизавета Адамовна
Место рождения
Дата рождения12.10.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1897
Бракосочетание
17.01.1921
Рождение ребёнка
07.07.1923
Сын: Иконен Иван Иванович
Отец ребёнка: Иконен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
01.03.1925
Дочь: (Иконен) Хельми Ивановна
Отец ребёнка: Иконен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
26.03.1928
Дочь: (Иконен) Айно Ивановна
Отец ребёнка: Иконен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
17.05.1931
Отец ребёнка: Иконен Иван Абрамович
Смерть
Неизвестно