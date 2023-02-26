(Кислакова) Матрона Павлова
Место рожденияд.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.11.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1835
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1858
Муж: Гавриил Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно