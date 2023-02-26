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(Кислакова) Матрона Павлова

Место рождения

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.11.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1835

Отец: Кислаков Павел Лукьянов

Мать: Кислакова Матрона (Марфа) (Никитина)

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1858

Муж: Гавриил Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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