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Никита Антипов
Никита Антипов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1721
Дата смерти
До 1748
Пол
Мужской
Отец
Антип Петров
Между 1685 и 1690 г.р.
Мать
Катерина Овдеева
1691 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец:
Антип Петров
Мать:
Катерина Овдеева
Смерть
До 1748
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