Никита Антипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Антипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

До 1748

Пол

Мужской

Отец

Между 1685 и 1690 г.р.

Мать

1691 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Антип Петров

Мать: Катерина Овдеева

Смерть
До 1748
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