Бузаков Виктор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБузаков Виктор

Бузаков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Бузакова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Бузакова Александра

Рождение ребёнка
28.02.1965

Сын: Бузаков Николай Викторович

Мать ребёнка: Бузакова Александра

Смерть
Неизвестно

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