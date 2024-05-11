Бузакова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.12.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Бузаков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Бузаков Виктор
Рождение ребёнка
28.02.1965
Сын: Бузаков Николай Викторович
Отец ребёнка: Бузаков Виктор
Смерть
20.12.1986