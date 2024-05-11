Бузакова Александра Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБузакова Александра

Бузакова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Бузаков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Бузаков Виктор

Рождение ребёнка
28.02.1965

Сын: Бузаков Николай Викторович

Отец ребёнка: Бузаков Виктор

Смерть
20.12.1986

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