Красовская Вера Михайловна 13.09.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красовская Вера Михайловна

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Место рождения

Новоселки, Костромской уезд, Костромская область

Дата рождения

13.09.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1911

Отец: Красовский Михаил Иванович

Мать: Красовская Анна Николаевна

Новоселки, Костромской уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красовский Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Красовский Павел Николаевич

Отец ребёнка: Красовский Николай Алексеевич

Новоселки, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Красовский Ион Николаевич

Отец ребёнка: Красовский Николай Алексеевич

Новоселки, Костромской уезд, Костромская область
Нет жены и детей
Рождение ребёнка
1941

Сын: Красовский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Красовский Николай Алексеевич

Новоселки, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
25.11.1947

Дочь: Красовская Кашина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Красовский Николай Алексеевич

Живёт в с.Красное на Волге
Рождение ребёнка
22.12.1950

Дочь: Красовская Бобкова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Красовский Николай Алексеевич

Новоселки, Костромской уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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