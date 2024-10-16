Красовская Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.09.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Сын: Красовский Павел Николаевич
Отец ребёнка: Красовский Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Красовский Ион Николаевич
Отец ребёнка: Красовский Николай Алексеевич
Нет жены и детей
Рождение ребёнка
1941
Сын: Красовский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Красовский Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
25.11.1947
Дочь: Красовская Кашина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Красовский Николай Алексеевич
Живёт в с.Красное на Волге
Рождение ребёнка
22.12.1950
Дочь: Красовская Бобкова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Красовский Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно