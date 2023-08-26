Красовская Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1902
Сын: Красовский Павел Михайлович
Отец ребёнка: Красовский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1906
Сын: Красовский Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Красовский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1908
Дочь: Гусева Августа Михайловна
Отец ребёнка: Красовский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1914
Сын: Красовский Зосима Михайлович
Отец ребёнка: Красовский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1918
Сын: Красовский Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Красовский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красовский Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Красовский Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно