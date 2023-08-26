Красовская Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красовская Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1902

Сын: Красовский Павел Михайлович

Отец ребёнка: Красовский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
25.03.1906

Сын: Красовский Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Красовский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1908

Дочь: Гусева Августа Михайловна

Отец ребёнка: Красовский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1914

Сын: Красовский Зосима Михайлович

Отец ребёнка: Красовский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1918

Сын: Красовский Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Красовский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красовский Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Красовский Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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