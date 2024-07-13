Николай Яковлевич 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья

Рождение ребёнка
1791

Сын: Тентярев Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Афимья

Рождение ребёнка
1796

Сын: Никита Николаевич

Мать ребёнка: Афимья

Рождение ребёнка
1803

Сын: Лев Николаевич

Мать ребёнка: Афимья

Смерть
1820

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