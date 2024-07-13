Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья
Рождение ребёнка
1791
Сын: Тентярев Матвей Николаевич
Мать ребёнка: Афимья
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никита Николаевич
Мать ребёнка: Афимья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Лев Николаевич
Мать ребёнка: Афимья
Смерть
1820