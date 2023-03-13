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Горшковъ Павелъ

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1779

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Горшковъ Фролъ

Мать: Горшкова Марфа Тимофеева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Устинья

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Горшкова) Афимья

Мать ребёнка: Горшкова Устинья

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Горшкова) Наталья

Мать ребёнка: Горшкова Устинья

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Горшкова) Елена

Мать ребёнка: Горшкова Устинья

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Горшковъ Василий

Мать ребёнка: Горшкова Устинья

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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