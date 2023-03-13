Горшковъ Павелъ
Место рождения
Дата рождения1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Горшковъ Фролъ
Мать: Горшкова Марфа Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшкова Устинья
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Горшкова) Афимья
Мать ребёнка: Горшкова Устинья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Горшкова) Наталья
Мать ребёнка: Горшкова Устинья
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Горшкова) Елена
Мать ребёнка: Горшкова Устинья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Горшковъ Василий
Мать ребёнка: Горшкова Устинья