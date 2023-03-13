Горшкова Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршкова Устинья

Горшкова Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Горшковъ Павелъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Горшковъ Павелъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Горшковъ Павелъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Горшковъ Василий

Отец ребёнка: Горшковъ Павелъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшковъ Павелъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close