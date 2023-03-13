Горшкова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Горшковъ Павелъ
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Горшковъ Павелъ
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Горшковъ Павелъ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Горшковъ Василий
Отец ребёнка: Горшковъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшковъ Павелъ