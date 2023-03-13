Горшкова Марфа Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшковъ Фролъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Горшковъ Павелъ
Отец ребёнка: Горшковъ Фролъ
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Горшкова) Анна
Отец ребёнка: Горшковъ Фролъ
Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область