Горшкова Марфа Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова Марфа Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшковъ Фролъ

Рождение ребёнка
1779

Сын: Горшковъ Павелъ

Отец ребёнка: Горшковъ Фролъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Горшкова) Анна

Отец ребёнка: Горшковъ Фролъ

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

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