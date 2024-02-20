Палiй / Палий / Палько Иван Авраамович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Дата рождения1886
Дата смерти02.08.1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
16.01.1908
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
ГАЗО , Ф - 5593-3-779 , Рождественско-Богородичная церковь с.Вербового , м/к-1908г, пл.-7821447, сним-531,лист-54,зап-7
Рождение ребёнка
31.05.1911
Дочь: Подпорина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
08.09.1913
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Палько Иван Иванович
Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна
д. Ключевка Оренбургская область|Чкаловская обл., Буртинский р-н (позднее Беляевский)
Рождение ребёнка
15.08.1926
Дочь: Партнова Полина Ивановна
Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна
село Ключёвка, Буртинского (Беляевского) района, Чкаловской (Оренбургской) области, СССР (Россия)
Рождение ребёнка
04.11.1928
Дочь: Мария (Маня) Ивановна
Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
15.06.1931
Дочь: Чернышёва Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна
село Ключёвка, Беляевского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна
село Ключёвка, Буртинского (Беляевского) района, Чкаловской (Оренбургской) области, СССР (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна
Смерть
02.08.1971