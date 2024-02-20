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Палiй / Палий / Палько Иван Авраамович

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Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

1886

Дата смерти

02.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Палий Авраам Никифорович

Мать: Палiй Палий Софья Косьмина (Кузьминична)

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
16.01.1908

Жена: Палий / Палько Мелания Семеновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
ГАЗО , Ф - 5593-3-779 , Рождественско-Богородичная церковь с.Вербового , м/к-1908г, пл.-7821447, сним-531,лист-54,зап-7
Рождение ребёнка
31.05.1911

Дочь: Подпорина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
08.09.1913

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Палько Иван Иванович

Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна

д. Ключевка Оренбургская область|Чкаловская обл., Буртинский р-н (позднее Беляевский)
Рождение ребёнка
15.08.1926

Дочь: Партнова Полина Ивановна

Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна

село Ключёвка, Буртинского (Беляевского) района, Чкаловской (Оренбургской) области, СССР (Россия)
Рождение ребёнка
04.11.1928

Дочь: Мария (Маня) Ивановна

Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
15.06.1931

Дочь: Чернышёва Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна

село Ключёвка, Беляевского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна

село Ключёвка, Буртинского (Беляевского) района, Чкаловской (Оренбургской) области, СССР (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палько Сергей Иванович

Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палий / Палько Мелания Семеновна

Смерть
02.08.1971
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