Палько Иван Иванович
Место рожденияд. Ключевка Оренбургская область|Чкаловская обл., Буртинский р-н (позднее Беляевский)
Дата рожденияОколо 1917
Дата смерти20.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
д. Ключевка Оренбургская область|Чкаловская обл., Буртинский р-н (позднее Беляевский)
Смерть
20.01.1943
Похороны
Неизвестно
Россия, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, сквер ФКП «Комбинат »Шахтинский«, Захоронение: 89366062