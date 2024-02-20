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Палько Иван Иванович

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Место рождения

д. Ключевка Оренбургская область|Чкаловская обл., Буртинский р-н (позднее Беляевский)

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

20.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Палiй / Палий / Палько Иван Авраамович

Мать: Палий / Палько Мелания Семеновна

д. Ключевка Оренбургская область|Чкаловская обл., Буртинский р-н (позднее Беляевский)
Смерть
20.01.1943
Похороны
Неизвестно
Россия, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, сквер ФКП «Комбинат »Шахтинский«, Захоронение: 89366062
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